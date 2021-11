Miwa Benevento, domenica arriva la Bim Bum Basket Rende Palla a due alle 18:00 al Palasport di San Giorgio del Sannio attuale casa della squadra sannita.

Ancora nel Palasport di San Giorgio del Sannio, la Miwa Energia ospita i calabresi del Bim Bum Rende. I cosentini, allenati da coach Carbone, sono fermi a 4 punti e reduci dalla sconfitta casalinga contro Potenza.

Tra gli ospiti brillano di certo le ali Callara, ex Forio, e il serbo Ranitovic, 204 cm, entrambi già a quota 129 punti. La squadra è affidata alla scommessa argentina Espinoza e presenta molte insidie nonostante una classifica non propriamente sorridente.

La Miwa Energia in settimana ha affrontato in amichevole il Sorriso Azzurro Sant’Antimo, battuto 45-75, per rodare e testare al meglio le condizioni di tutti i giocatori.

“Arriviamo da una sconfitta ma la cosa non frena la nostra voglia di far bene. Vogliamo sempre vincere ma perdere ci può stare ed ora ci tocca solo conquistare un riscatto sul campo. - le parole dell’esperto Luciano Rusciano - Rende è una squadra pericolosa con elementi più che validi, noi pensiamo al nostro gioco e cerchiamo di mettere in campo ciò che sappiamo fare meglio e quanto deriva dall’analisi dell’avversario. Daremo il massimo come sempre, cuore e grinta non ci mancano.”

Coach Parrillo avrà a disposizione tutti gli uomini del roster per aggiungere altri 2 punti alla brillante classifica attuale. Appuntamento a San Giorgio del Sannio, domenica 21 novembre alle 18:00 per la sfida tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Bim Bum Basket Rende.