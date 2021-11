Il Benevento 5 fa visita alla Tombesi Ortona senza una pedina importante Cundari dovrà rinunciare a Galletto squalificato, bisognerà dare più spazio ai giovani.

Il quarto posto in classifica è meritato. Il Benevento 5 ha dimostrato sul campo di essere all’altezza della serie A2. Ha giocato partite entusiasmanti. Ha sfidato avversari di caratura superiore. Li ha messi in difficoltà e ha raccolto scalpi importanti. Sei partite con quattro vittorie e due sconfitte sono un punto di partenza da non sottovalutare per agguantare la salvezza che è l’obiettivo stagionale. Gli uomini di coach Cundari oggi torneranno in campo e lo faranno in trasferta facendo visita alla Tombesi Ortona. Fischio d’inizio alle 16:00 per un match dove sarà importantissimo fare punti.

Gli abruzzesi sono fermi a quota quattro in classifica e hanno l’estremo bisogno di riscattare il ko dell’ultimo turno contro l’Active Network. In casa Ortona c’è la chiara necessità di dare una svolta al campionato tirandosi fuori dalla zona retrocessione con una vittoria. Il Benevento 5 però si presenta in Abruzzo con tante certezze. La solidità difensiva è la grande forza di questa squadra. Il mercato ha regalato un fuoriclasse della categoria come il portiere brasiliano Matheus, un capolavoro del direttore generale Antonio Collarile, che con le sue parate ha più volte salvato la squadra. Cundari però dovrà fare a meno di Galletto che dopo l’ammonizione subito in casa contro la Roma Calcio a 5 dovrà scontare un turno di squalifica. Un peccato perché contro i capitolini era arrivato su rigore il suo primo gol stagionale. L’assenza del numero 10 è un problema perché il tecnico giallorosso avrà a disposizione una rotazione in meno. L’unica pecca della squadra giallorossa in questo avvio di stagione è stato proprio questo. Il direttore generale Antonio Collarile però è stato chiaro: inutile prendere qualcuno tanto per fare numero, meglio dare spazio ai giovani. E questa sembra essere la giornata adatta per dare più minuti ai ragazzi che tanto bene stanno facendo in under 19. Del resto la politica societaria è chiara e sta dando risultati che solo due anni fa sembravano essere un sogno e ora invece sono diventati una splendida realtà.