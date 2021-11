Volonnino e Mejuto show, il Benevento 5 espugna Ortona e vola in classifica Giallorossi vittoriosi 7-4 in casa della Tombesi nonostante le pesanti assenze di Botta e Galletto.

In un campionato di alto livello come la serie A2 le assenze possono essere decisive. Le grandi squadra però sanno sopperire a squalifiche e forfait dell’ultimo minuto mettendo in campo più cuore e carattere. Il Benevento 5 l’ha fatto ad Ortona contro la Tombesi imponendosi nettamente per 7-4.

I giallorossi sono partiti forte. Hanno trovato il vantaggio con il solito Mejuto ma poi sono satti riagguantati e rimontati dagli abruzzesi andati a segno con Bordignon e Chavez. Dopo otto minuti Di Luccio e compagni si sono ritrovati a rincorrere e l’hanno fatto senza perdere la testa. Volonnino, che ha giocato da leader, ha riportato in pareggio i suoi che sono andati al riposo sul 2-2.

Nella ripresa Benevento show. Di Luccio ha realizzato il suo meritatissimo gol che ha regalato alla squadra il momentaneo 3-2. Poi sono arrivate le reti di Mejuto e Volonnino, intervallate dalla doppietta di Masi, che hanno festeggiato entrambi una tripletta che ha il sapore del trionfo.

La squadra di Cundari ha gestito discretamente bene il vantaggio nonostante due rotazioni in meno e questo è un chiaro segno di maturità. Quella di Ortona è una vittoria che vale doppio sia per le assenze con cui la squadra ha dovuto fare i conti, sia per i risultati che arrivano dagli altri campi. Il Benevento 5 è secondo a quota 15 a tre lunghezze dal duo di testa formato dalla Lazio e dall’Active Network.