Volley, B1: il derby campano è entusiasmante e al tie-break premia San Salvatore La Forex ha battuto 3-2 la Luvo Bartattoli Arzano conservando il secondo posto in classifica.

Spettacolo ed esame di maturità superato. È questo probabilmente l’aggettivo più consono da usare per questa Forex Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Le ragazze di coach Eliseo nella 6^ giornata del campionato di Serie B1 Femminile Girone F, vincono in rimonta – 3 set a 2 – il derby dall’alto coefficiente di difficoltà contro una buona Lu.Vo Barattoli Arzano.

Sestetto base per il tecnico delle telesine che schiera capitan Del Vaglio in regia, Ferrara e Sanguigni a schiacciare, Labianca e Cassone centrali, Laura Biscardi opposto e Moretti libero. Pronti via e cominciano i guai. Eliseo perde a freddo Cassone per infortunio, in settimana per lei gli esami strumentali del caso, sperando di vederla pienamente recuperata e arruolabile per l’insidiosa trasferta di Torre Annunziata. Al suo posto Giada Biscardi, vista l’indisponibilità dell’altro centrale Lamparelli anche lei infortunata. Buona la prestazione proprio della giovanissima Biscardi che ha saputo adattarsi in maniera ottimale in ruolo non suo.

Nel primo set, la Forex pigia subito sull’acceleratore e fa segnare un parziale di +8 sulle avversarie (10 a 2 il punteggio). Proprio quando c’è da giocare con la centrale in prima linea arrivano però i problemi. Le ospiti mettono a segno diversi punti che spianano la strada alla rimonta e alla conquista del set che termina 23 a 25 per le napoletane. Secondo set tiratissimo, ribattuto punto a punto. L’episodio chiave sul 23 pari con la Forex che sbaglia in battuta e regala il set point alle ospiti che chiudono sul 23 a 25. Poi, una piccola negligenza del direttore di gara permette le cure di una giocatrice in campo e non fuori, e questo scatena qualche protesta anche per la modalità di

come ciò è avvenuto, contraddicendo probabilmente il regolamento.

Terzo set che non parte benissimo dopo il rosso rimediato per proteste che regala subito un punto alle ospiti. La forza del pubblico e la reazione mentale delle ragazze è però stratosferica. La truppa di Eliseo si scioglie e comincia a macinare gioco e punti imponendosi 25 a 17 su Arzano. Il quarto set è una vera è propria battaglia. I colpi non si risparmiano né da una parte né dall’altra. Il graffio delle pantere però non lascia scampo alle avversarie e le telesine pareggiano i conti vincendo ai vantaggi 26 a 24.

Il tie break non ha storia. Il palazzetto è una bolgia che spinge la Forex che arriva al cambio campo con il tabellone che segna 8 a 2 per le padrone di casa. L’onda d’urto della Forex è impressionante ed Arzano è alle corde e il set si chiude 15 a 7. Rimonta completata e match in cassaforte. Una vittoria che sa di grande squadra e che continua a far volare la Forex. Una prova di forza e mentale enorme, nonostante le difficoltà accorse durante la gara. Le pantere dimostrano di giocare un gran volley, di crederci fino all’ultimo e di non morire mai. Merito va anche alla grinta dello staff tecnico e alla grande capacità di lettura della partita di coach Eliseo vero e proprio “special one”. Vittoria che consente alle ragazze di San Salvatore Telesino di continuare il filotto di vittorie, conservare il secondo posto e andare a giocarsi, sabato prossimo, a Torre Annunziata un’altra grande fetta di torneo contro la temibilissima Fiamma Torrese.