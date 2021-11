Pallamano, A2: il Benevento è secondo in attesa dell’esame nel derby Dopo la terza vittoria interna la squadra di Rui Carvalho si appresta a sfidare la Genea Lanzara

C’è solo una squadra a punteggio pieno nel girone C del campionato di serie A2 di pallamano maschile. Si tratta del Fondi che è a punteggio pieno dopo cinque partite come da pronostico. Alle spalle dei laziali si è formato un quartetto a quota sei di cui insieme all’Orlando Haenna, alla Pallamano Ragusa, e al Palermo, fa parte anche la Pallamano Benevento. I sanniti hanno vinto tre partite, tutte in casa, mentre sono stati sconfitti per due volte in Sicilia in quel di Palermo e di Ragusa. Per una squadra giovane come quella del presidente Carlo La Peccerella è un buon avvio anche se lontano dalle mura amiche bisognerà fare di più.

Nell’ultimo turno, giocato alla Palestra Palumbo di Salerno contro Il Giovinetto Petrosino, è arrivato un successo netto che ha ricevuto il commento positivo del tecnico portoghese Rui Carvalho. "Siamo entrati in campo con tanta rabbia agonistica giocando un eccellente primo tempo sotto tutti i punti di vista. Oltre alla difesa ho notato soluzioni collettive anche in attacco e questo è un grande segnale per il futuro. Mi piace sottolineare l'unione che ho visto tra i vari componenti che ci ha permesso di tenere duro in difesa soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo preso in mano la partita". Nel prossimo turno però ci sarà un grande esame di maturità, quello che vedrà capitan Chiumiento e compagni impegnati alla Palumbo di Salerno contro la Genea Lanzara reduce dal ko di Fondi contro la capolista per 35-25.