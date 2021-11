Volley, B1: Forex Olimpia San Salvatore, Campanile non si nasconde più Il presidente del sodalizio telesino alza l’asticella e sogna in grande grazie alle sue ragazze.

La vittoria al tie-break contro la Luvo Barattoli Arzano è un chiaro messaggio al campionato. La Forex Olimpia San Salvatore Telesino non si può più nascondere e il presidente Campanile, a fine match, non lo ha fatto intervenendo anche sulle polemiche che ci sono state durante la partita.

“Era una partita da vincere 3 a 0 perché questi sono i reali valori delle due squadre. Siamo partiti subito con l’handicap dell’infortunio a Cassone, nonostante Giada Biscardi, in un ruolo non suo ha fatto sicuramente una buona gara. Se a questo aggiungiamo un arbitraggio a dir poco discutibile, comportamenti e accuse poco corrette nei nostri confronti, la gara poteva essere compromessa seriamente. Devo fare i complimenti alle ragazze che sono state più forti di tutto e ripartiamo da questa vittoria che ha un valore enorme e dalla consapevolezza della nostra forza. Complimenti anche allo staff tecnico perché arrivare in forze al quinto set non è da tutti, sono il risultato del grande lavoro di preparazione che si fa in settimana. A proposito del racconto e del commento della partita comparso sul profilo social delle nostre avversarie non so se ridere o piangere. Anche perché chi ha scritto tali cose probabilmente ha visto tutt’altra partita rispetto a quella che si è giocata. Viene inoltre accusato il nostro allenatore in maniera ingiusta. Chiediamo a chiunque di non parlare del nostro allenatore che è simbolo di professionalità, compostezza ed educazione in panchina. Se proprio le proteste non sono andate giù, lo ha fatto con ragionevolezza così come tutti in campo e fuori, perché non si può permettere che una persona estranea e chiamata dal pubblico possa entrare in campo e permettere intervento per un infortunio. Ci auguriamo che la prossima volta, prima di scrivere cose, qualcuno si informasse sulle norme e sul rispetto del regolamento. Leggo inoltre che siamo una squadra costruita per vincere: è vero, lo siamo! E dalla nostra abbiamo un grande allenatore ed un grande staff e faremo il possibile per continuare il nostro progetto di crescita verso traguardi sempre più importanti”. Campanile alza l'’asticella perché la sua squadra è attualmente seconda in classifica a quota 14 punti con la Givova Fiamma Torrese e con la Narconon Meledugno alle spalle della Sanitaria Sicom Messina che fino ad ora ha lasciato per strada un solo punto, quello contro la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Le ragazze di coach Eliseo torneranno in campo sabato nell’attesissimo derby campano a Torre Annunziata contro la Givova Fiamma Torrese.