Zebre in Sudafrica, c’è anche il sannita Giovanni D’Onofrio Dopo gli impegni con la Nazionale è rimasto in Italia Carlo Canna.

Le Zebre sono arriva in Sudafrica per i due match di United Rugby Championship. Sabato 27 novembre alle 14:00 al DHL Stadium andrà in scena la sfida contro gli Stomers, mentre sabato 4 dicembre al Kingspark Stadium di Durban è in programma il match contro il Cell C Sharks. Nella trasferta in Sudafrica ci sarà anche un sannita con la maglia delle Zebre. Si tratta di Giovanni D’Onofrio, ala scuola IVPC Rugby Benevento che è alla sua seconda stagione con la franchigia multicolor che si allena e gioca a Parma. E’ rimasto in Italia, invece, dopo le quattro settimane passate con la Nazionale, l’altro beneventano Carlo Canna. Con lui a riposo anche gli altri azzurri Danilo Fischetti, il tallonatore Luca Bigi, la seconda linea David Sisi, il centro Tommaso Boni, il mediano di mischia Alessandro Fusco e l’ala Pierre Bruno.

Di seguito la lista dei 30 atleti selezionati per la trasferta di due settimane in Sudafrica:

Piloni sinistri

Paolo Buonfiglio*

Andrea Lovotti*

Daniele Rimpelli*

Tallonatori

Massimo Ceciliani*

Oliviero Fabiani

Luca Rizzoli*

Piloni destri

Eduardo Bello

Ion Neculai*

Seconde linee

Leonard Krumov*

Liam Mitchell

Cristian Stoian*

Andrea Zambonin*

Terze linee

Luca Andreani*

Iacopo Bianchi*

Potu Junior Leavasa

Giovanni Licata*

Maxime Mbandà*

Mediani di mischia

Nicolò Casilio*

Guglielmo Palazzani

Mediani d’apertura

Timothy Paul O’Malley

Antonio Rizzi*

Centri

Giulio Bisegni

Erich Cronjé

Enrico Lucchin*

Ali

Mattia Bellini

Giovanni D’Onofrio*

Asaeli Tuivuaka

Estremi

Michelangelo Biondelli*

Junior Laloifi

Jacopo Trulla*

Non disponibili per infortunio: Tommaso Castello, Gabriele Di Giulio*, Renato Giammarioli*, Marco Manfredi, Johan Meyer, Matteo Nocera*, Gabriele Venditti, Marcello Violi*, Giosuè Zilocchi*

*è/è stato membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”