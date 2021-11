La Miwa Benevento è pronta per la trasferta di Avellino Gli uomini di Parrillo sono chiamati all'ennesimo esame di questo avvio di stagione.

Si ricomincia domani ad Avellino, in trasferta, dopo la vittoria casalinga contro Rende e i 12 punti consolidati in classifica. In terra irpina c’è il Basket Club Irpinia ad attendere i cinghiali sanniti, con la volontà di riscattare la sconfitta di 20 punti a Sala Consilina e smuovere una classifica che vede i ragazzi di Coach Marzullo fermi a 4 punti.

Qualche difficoltà di inizio stagione è evidente ma si tratta di un roster valido e composto anche da qualche giovane cestista davvero interessante.

Tra questi, in particolare, brillano il gigante lituano Mikalajunas, ala grande alla prima stagione in Italia, e una coppia di play molto competitiva. La squadra avellinese può contare, infatti, su una cabina di regia formata dall’esperto Maurizio Ferrara, 35 anni e quasi 20 campionati in carriera, e il giovane serbo Kuburovic, 19 anni ex Gela.

La Miwa Energia si presenta al completo, senza nessuna défaillance, dopo una settimana di allenamenti come al solito appassionata. “Giocheremo contro un mix di esperti e talenti ma come al solito siamo concentrati sul nostro progetto e, dunque, su noi stessi. - le parole della Coach Assistant Valentina Calandrelli” - Tutte le partite per noi nascondono insidie e le affrontiamo con il massimo del rispetto e del lavoro pre-gara. Andiamo avanti focalizzati sul nostro cammino, è questo il nostro pensiero fisso in settimana.”

Appuntamento domani Sabato 27 Novembre ore 18:30 al Pala Del Mauro di Avellino per la sfida tra BC Irpinia e Miwa Energia Cestistica Benevento.