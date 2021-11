Benevento 5, arriva il fanalino di coda Mirafin. Calcio d'inizio alle 20:30 Appuntamento questa sera al Palatedeschi per una partita fondamentale dove conta solo vincere.

La vittoria di Ortona, nonostante l’emergenza, ha dato grande morale al Benevento 5 che continua il suo splendido cammino in A2. In otto partite sono arrivate sei vittorie e questa sera, fischio d’inizio alle 20:30 al Palatedeschi, c’è una grande occasione da sfruttare. I sanniti ospitano il fanalino di coda Mirafin, squadra in difficoltà che però non va sottovalutata. Alla vigilia attraverso i canali della società ha parlato coach Cundari che ha toccato diversi temi: dalla vittoria ad Ortona all’andamento generale del campionato.

“Ad Ortona avevamo qualche assenza ma ci può stare, noi cerchiamo di superare anche questi problemi. Sapevamo di incontrare una squadra che in casa ha messo in difficoltà Lazio e Genzano su un campo con misure anomale, ma noi ci eravamo allenati sulle stesse misure durante la settimana. Il primo tempo è stato combattuto, poi la qualità ci ha permesso di venire fuori. Abbiamo avuto buone risposte anche da chi aveva giocato meno. Guardiamo con ottimismo al futuro. Sapevamo che era un campionato molto equilibrato, ci sono squadre con organici importanti che puntano alla vittoria del torneo ma anche le altre compagini sono ben attrezzate. Non vedo squadre più deboli”. Al Palatedeschi capitan Botta e compagni hanno perso solo contro l’Italpol in un match difficilmente replicabile, per questo bisognerà sfruttare il fattore casalingo al massimo. C’è la possibilità, almeno per una notte, di andare in vetta con Lazio e Active Network che domani sfideranno rispettivamente Genzano e Pescara.