L'Accademia Volley ospita il Molinari Napoli, caccia al settimo successo Le giallorosse sono reduci dalla vittoria di Pozzuoli dove hanno perso 1 punto vincendo al tie-break

Prosegue il cammino in campionato dell’Accademia che domani pomeriggio al Rampone contro il Molinari Napoli cercherà di portare a sette il numero di vittorie consecutive. Rispetto alle iniziali previsioni della vigilia che volevano la P2P Baronissi come squadra da battere e un folto gruppetto di squadre in lizza per le altre posizioni di vertice, le prime sei giornate di campionato hanno per il momento fatto salire a due le formazioni in ballo per il primato. Il sestetto beneventano, infatti, insegue Baronissi ad un solo punto di distacco in classifica, nonostante sei vittorie su sei finora, in virtù del 3-2 a Pozzuoli nell’ultimo turno di campionato. Tuttavia, se si considera che ben quattro di queste vittorie sono arrivate contro le squadre che vanno dalla terza alla sesta posizione in classifica, allora le premesse per un campionato entusiasmante ci sono tutte.

Il Molinari Napoli, avversario di domani, è reduce dalla sconfitta casalinga in quattro set con la Fidelis Torretta (KR) ed è a caccia di un risultato utile che possa avvicinare le napoletane alla quota salvezza. L’Accademia gode dei favori del pronostico ma in un campionato così equilibrato nessun risultato è scontato e pertanto dovrà giocare con la massima concentrazione per non rischiare sorprese. Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato alle ore 18.00 al Rampone