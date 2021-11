Giovanni: 8 anni e già campione regionale di kart 86 primi posti in 88 gare corse

Un piccolo campione, sannita doc. E' quello che è il piccolo Giovanni Calandro, che a soli 8 anni è già campione regionale di kart. Giovanni ha iniziato a correre quando aveva solo 3 anni o poco più ed ha già uno score invidiabile: 86 primi posti in 88 gare corse, che gli hanno valso il titolo di campione regionale Aci cled, con tanto di premiazione proprio in questi giorni.

E di sicuro per il piccolo Giovanni arriveranno tante altre soddisfazioni.