Pallamano, HC Sannio: c'è un turno di riposo La squadra è seconda in classifica in serie B, il 5 dicembre sfida contro la capolista Gaeta.

Settimana di sosta programmata per l'HC Sannio di Benevento che ha iniziato il campionato con due ottime prestazioni che hanno visto i sanniti superare la formazione capitolina della Roma e cedere al più esperto sodalizio di Capua.

In entrambe le gare il tecnico mister Maurizio Cardone non ha potuto utilizzare tutti gli atleti del roster, dovendo rinunciare, all’ultimo minuto, alle prestazioni di Mancini, Perna e Iannotti e degli infortunati Sabella, Polcino, Ruopoli e Tretola.

Ciononostante, in entrambe le gare, ha prevalso la volontà di cercare il risultato fino all’ultimo. L’atteggiamento sempre positivo dei ragazzi di Benevento ha consentito di conquistare una vittoria che porta i sanniti al secondo posto in classifica con il Capua e vede il Gaeta al primo posto, con un punto di vantaggio frutto del pareggio in terra campana contro l’altra formazione di Capua.

Dopo la sosta programmata, la prossima gara in programma domenica 5 dicembre, vedrà ospite di giornata la formazione del Gaeta, capolista, principale favorita per il salto di categoria. Gara molto difficile che in ogni caso vedrà i sanniti opporre il massimo sforzo per rendere ostica la gara ai più esperti laziali.