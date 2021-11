Miwa Benevento: il Pala Del Mauro è inagibile, rinviato il derby campano Il match verrà recuperato con l'accordo delle due società.

Il match della nona giornata del torneo di serie C Gold tra Basket Irpinia e Miwa Energia Cestistica Benevento, che era in programma questo pomeriggio alle 18:30, è stato ufficialmente rinviato. Lo ha comunicato la società sannita attraverso i propri canali ufficiali con la seguente spiegazione.

“In relazione alla gara DI campionato C-Gold tra Irpinia e Benevento, considerato le avverse condizioni meteo e lo stato di allerta emanato dalla regione Campania. Considerato inoltre che il campo da gioco Pala Del Mauro, alle ore 15:00 presentava delle infiltrazioni di acqua piovana sul terreno di gioco, sia il Comune che la Società non possono provvedere alla sistemazione, la gara non può disputarsi. Sarà cura, nel breve, accordarsi per una nuova data”.