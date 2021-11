Pallamano, A2: il Benevento cade a Salerno Giallorossi avanti anche di cinque reti, poi la rimonta della Genea Lanzara di uno scatenato Vulic.

Il derby tra Genea Lanzara e Pallamano Benevento ha promosso i salernitani. La squadra guidata da Nikola Manojlovic si è imposta per 29 a 26 non senza soffrire l’aggressività dei sanniti. Gli uomini di Rui Carvalho hanno provato a ribaltare il pronostico della vigilia giocando un ottimo primo tempo, terminato 12-11 per i padroni di casa. Nella prima frazione c’è stato anche un episodio di fair play da segnalare. Il tiro di Galliano ha colpito il ferro interno della porta rispedendo la sfera fuori. Gli arbitri non si sono accorti che la palla era entrata ma sono stati gli stessi giocatori della Gena Lanzara e Nikola Manojolovic a chiedere agli arbitri di correggere il clamoroso errore. Nella ripresa la squadra ospite è partita fortissimo. Capitan Chiumiento e compagni sono riusciti a fare il break raggiungendo il massimo vantaggio di cinque reti, ma col passare dei minuti la Gena Lanzara ha risposto alla grande. Vulic ha confermato di avere la mano calda trovando soluzioni vincenti importanti e trascinando i suoi alla meritata vittoria. Entrambe le formazioni sono a quota sei punti in classifica dietro ala dominatrice Fondi a punteggio pieno dopo sei parti e il duo siciliano formato da Ragusa e Palermo a otto. Nel prossimo turno la Gena Lanzara farà visita alla Darwin Tech Mascalucia, mentre i sanniti ospiteranno l’Orlando Haenna.