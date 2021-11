Pallamano, A2: per il Benevento buone indicazioni dal derby Nonostante il ko contro la Genea Lanzara i sanniti possono guardare al futuro con ottimismo.

I derby sono sempre partite speciali. In casa Pallamano Benevento vengono vissuti con intensità e raramente la squadra non ha offerto buone prestazioni. Anche a Salerno, sabato pomeriggio contro la Genea Lanzara, i giallorossi hanno dato il massimo dando a tratti l’impressione di poter addirittura fare l’impresa.

"L'impatto con la partita è stato complicato - dice coach Carvalho - ma a inizio ripresa siamo riusciti a prendere in mano il gioco con grande ferocia. Mi è piaciuto il modo in cui siamo rientrati in campo, dopo l'intervallo, l'atteggiamento fino alla parte centrale del secondo tempo, molto meno gli ultimi minuti, quando siamo venuti meno in lucidità”.

Capitan Chiumiento e compagni hanno avuto anche cinque reti di vantaggio, ma alla lunga la qualità della Gena Lanzara è venuta fuori. “Lì ci è mancato qualcosa anche a causa di varie complicazioni a cui siamo andati incontro in settimana nel preparare la partita".

Se il derby ha regalato zero punti ma tante risposte positive per il futuro, sabato non si potrà sbagliare nel match casalingo contro l’Orlando Haenna. La Pallamano Benevento è attualmente al quarto in classifica a quota 6 a due lunghezze da Palermo e Ragusa. Serve la quarta vittoria stagionale casalinga per non perdere contatto e avvicinarsi al 2022 con il morale alto. La squadra infatti ha dimostrato di avere le potenzialità per essere protagonista fino alla fine nel girone C del torneo di serie A2