Benevento 5, l'under 19 è in fuga dopo la vittoria nello scontro diretto Gli uomini di Mignone hanno battuto il Real San Giuseppe e hanno quattro punti di vantaggio.

C’è una squadra sola al comando del girone “N” del campionato under 19 di calcio a 5. Si tratta del Benevento 5 di coach Giuliano Mignone che con sette vittorie e un pareggio comanda dall’alto dei suoi 22 punti. Nell’ultimo turno i giallorossini hanno vinto lo scontro diretto giocato al Palatedeschi contro il Real San Giuseppe.

Partita per nulla semplice vinta per 3-2 con una doppietta di Brignola e la marcatura di De figlio. Tre punti fondamentali per mettere in scena la prima fuga stagionale. Dolo quattro le lunghezze di vantaggio sul Real San Giuseppe, addirittura sei su Spartak Caserta e Napoli Futsal. Nel prossimo turno i ragazzi di Mignone saranno impegnati nella trasferta in casa dell’AP.

Dunque la stagione del Benevento 5 continua con grosse soddisfazioni anche nel settore giovanile, segno evidente che la società sta lavorando bene e guarda al futuro perché molti dei ragazzi che sono primi in classifica con l’under 19, fanno parte anche del roster della prima squadra ritagliandosi minuti importanti in serie A2.

Risultati otta giornata:

Alma Salerno-Sporting Venafro rinviata

Benevento 5-Real San Giuseppe 3-2

Cus Molise-Feldi Eboli-Junior domitia 7-3

Napoli Futsal-Spartak Caserta 2-5

Leoni Acerra-Chaminade 2-9

Sandro Abate-Trilem Casavatore rinviata

Classifica:

Benevento 22

Real San Giuseppe 18

Spartak Caserta 16

Napoli Futsal 16

Cus Molise 15

Junior Domitia 13

Feldi Eboli 12

Sporting Venafro 9

Sandro Abate 8

AP 8

Chaminade 7

Alma Salerno 7

Trilem Casavatore 3

Leoni Acerra 0

Prossimo turno 5-12-2021

AP-Benevento 5

Chaminade-Alma Salerno

Junior Domitia-Leoni Acerra

Real San Giuseppe-Napoli Futsal

Spartak Caserta-Sandro Abate

Sporting Venafro-Cus Molise

Trilem Casavatore-Feldi Eboli