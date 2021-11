Nuoto: nell'ultima gara della Pellegrini seconda corsia per Stefania Pirozzi La sannita gareggerà oggi nei 200 stile libero ai tricolori di Riccione.

A cuor leggero e senza nessuna pressione. Stefania Pirozzi è pronta per nuotare un 200 stile libero speciale. Ai tricolori “Frecciarossa” in vasca corta a Riccione si scrive una pagina di storia del nuoto italiano e la sannita reciterà la sua parte. Questo pomeriggio alle 18:13 scatta l’ultima serie di giornata, quella che assegna il titolo tricolore e sancirà l’addio al nuoto agonistico di Federica Pellegrini.

La “divina” lascia e lo farà sul serio questa volta. Nessun ripensamento, lo ha assicurato più volte. Ad attenderla in acqua c’è la quarta corsia, quella che spesso le ha regalato grandi gioie. In seconda invece ci sarà Stefania Pirozzi che con Federica ha condiviso tante emozioni. E’ arrivata in Nazionale che la veneta era il punto di riferimento del nuoto femminile, poi con la “divina” è stata protagonista per anni della 4x200 stile libero con cui ha vinto l’oro agli Europei di Berlino 2014 e il bronzo questa stagione sempre nella competizione continentale. Con la Pellegrini ha condiviso anche un bel pezzo di strada nella preparazione alle Olimpiadi di Tokyo al Centro Federale di Verona.

La portacolori delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli da qualche mese è tornata ad allenarsi a Trieste e soprattutto lavora senza obiettivi immediati da raggiungere. A cuor leggero però si può fare benissimo. Allontanare lo stress del cronometro a volte può essere il segreto per ricaricare le batterie e prepararsi al meglio. Quella di oggi è solo una tappa intermedia, l’occasione per salutare l’amica campionessa e divertirsi in quella che sarà una vera festa a cui partecipa con merito, perché negli ultimi dieci anni anche la sannita ha preso parte alla rivoluzione vincente del nuoto femminile italiano.