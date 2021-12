Basket, C Gold: la Miwa Benevento sbanca il Pala Del Mauro di Avellino Netta vittoria per gli uomini di coach Parrillo che ora sono secondi in classifica.



La Miwa non si ferma. Dopo il rinvio della gara di sabato a martedì 30 novembre per cause meteorologiche, il team guidato da Coach Parrillo ha ottenuto un’altra, importante vittoria in trasferta nella vicina Avellino.

I biancoverdi di casa, guidati da Coach Marzullo, reduci da una sconfitta a Sala Consilina che ha impedito loro di andare oltre i quattro punti attuali in classifica, non sono riusciti a riscattarsi contro una compagine apparsa compatta e sicura di sé. L’ottima prestazione delle due ali Alunderis e Ordine ha permesso al team azzurroceleste di portarsi fin da subito in vantaggio. Ai 15 punti segnati da ciascuno si affiancano i 13 di Smorra, una certezza nella squadra beneventana. Non è bastata, dunque, la tripletta biancoverde formata dal lituano Mikalajunas, il giovane serbo Kuburovic e il maestro Ferrara a fermare la furia dei Cinghiali.

La gara è andata avanti senza particolari intoppi, permettendo ai ragazzi di Coach Parrillo di chiudere la gara con 72 punti e assicurarsi il secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Juvecaserta Academy. Ai Cinghiali ora spetta un turno di riposo, prima di proseguire la corsa in campionato.