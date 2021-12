Pallamano Benevento, dopo il derby c'è lo scontro diretto con Enna Sabato i sanniti ospitano i siciliani alla Palumbo di Salerno, fischio d'inizio alle 20:30.

La prestazione messa in scena nel derby campano contro la Gena Lanzara ha dato risposte interessanti a coach Rui Carvalho, ma ora è giunto il momento di alzare l’asticella. La Pallamano Benevento è stata protagonista di un buon avvio di stagione con tre partite vinte in casa e altrettante perse fuori. Sconfitte che sulla carta potevano essere tutte preventivabili ma bisogna fare il salto di qualità. Intanto per dare continuità a quanto fatto di recente, sabato alle 20:30 alla Palestra Caporal Maggiore Palumbo di Salerno –per il momento casa dei giallorossi- arriverà l’Orlando Haenna. Match che guardando la classifica può diventare un autentico spartiacque della stagione. Entrambe le compagini sono a quota 6 e chi vince potrà provare a seguire Palermo e Ragusa che attualmente hanno due lunghezze di vantaggio. Fondi invece è a punteggio pieno e domina senza problemi un campionato che vede i laziali come grandi favoriti.

Del match di domani a Salerno ha parlato attraverso i canali ufficiali della società il portiere Alessandro Vasca, uno dei protagonisti di questo buon avvio. "Ci sono mancate un po' di energie ma non butterei la prestazione”. Il riferimento è al derby con la Gena Lanzara dove i sanniti erano stati avanti anche di cinque reti. “Abbiamo giocato bene per tre quarti di gara, poi è venuta meno la lucidità nelle scelte offensive e un po' di aggressività in difesa. Speriamo di rifarci contro l'Enna. Finora il campionato ci ha detto che quando difendiamo bene portiamo a casa il risultato, ed è proprio dalla difesa che dovremo ripartire. Da parte mia darò come sempre il massimo, sono contento per alcune prestazioni personali ma la cosa più importante è il risultato di squadra. Giochiamo per un obiettivo comune e vogliamo raggiungerlo":

Contro Enna servirà una grande prestazione per mantenere il fattore campo inviolato. "Conosciamo le insidie di questa partita - conclude Vasca -, l'Enna ha allestito una bellissima squadra ma non dobbiamo avere timori e scendere in campo con le idee chiare e la giusta cattiveria agonistica per centrare la quarta vittoria del nostro campionato".