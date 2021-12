Coni Benevento, nominati i "Fiduciari" per i Comuni della provincia Collarile: "Questa è la risposta alla crisi che sta vivendo lo sport".

Per la prima volta sono stati nominati tutti i “Fiduciari” del Coni per i 77 Comuni della provincia di Benevento. Evento importante che verrà ufficializzato giovedì 9 dicembre alle ore 17 presso il Teatro San Vittorino del Conservatorio musicale di Benevento.

“Questa è la risposta alla crisi che sta vivendo lo sport” ha spiegato l’Avvocato Mario Collarile, numero uno dello sport sannita. “Se le risorse economiche e strutturali si assottigliano, il Sannio è in grado di attingere al suo immenso patrimonio di risorse umane, formato in 25 anni di promozione dei Valori dello Sport". E' stato raggiunto un risultato importante per è stata creata una rete per collegare tutta la Dirigenza CONI sannita e sono stati avviati progetti per promuovere sport e territorio in sinergia con altri Enti.

Per il progetto “Vincerò”, promosso dal 2018 in sinergia tra CONI, Università Giustino Fortunato, Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Internazionale, Fondazione Terre Magiche Sannite e US Acli, sarà presentato il libro “VINCERO’ 3” di Mario Collarile.

Il nuovo modus operandi rientra nei programmi del protocollo d’intesa, sottoscritto dai più importanti Enti pubblici e privati della Provincia di Benevento, per la promozione del territorio.

"Tre le parole guida che tracceranno il futuro del Sannio” ha sottolineato Collarile: “RETE, SINERGIA, INSIEME; così sconfiggeremo l’isolamento che ha penalizzato il nostro territorio”.

I Fiduciari nominati, con i rispettivi Comuni, sono: Airola – Visciano Ivo; Amorosi – Riccardi Antonio; Apice – Pepe Felice; Apollosa - Formato Pellegrino; Arpaia – Crisci Fabio; Arpaise -Siciliano Antonio; Baselice –Iuliano Pellegrino; Bonea - Perone Giacomo; Bucciano – Buono Sergio; Buonalbergo - De Nigris Antonio; Calvi – Mirra Carlo; Campolattaro –Paglia Simone; Campoli Monte Taburno – Iadanza Nicola; Casalduni – Mastrocola Giuseppe; Castelfranco In Miscano – Petruccelli Emiliano; Castelpagano – Pagnano Gaetano; Castelpoto – Maio Costanzo; Castelvenere – Verrillo Bruno; Castelvetere Valfortore – Forte Pasqualina; Cautano – Vetrone Giovannantonio; Ceppaloni – Cavaiuolo Carmine; Cerreto Sannita – Ricciardi Francesco; Circello - Sauro Carmine; Colle Sannita – Colarusso Giovanni; Cusano Mutri – Prece Mario; Dugenta – Rianna Roberto; Durazzano – Barbato Vitaliano; Faicchio – Basile Alessandro; Foglianise – Catillo Ciriaco; Foiano Valfortore – Ruggiero Giuseppe; Forchia -Melisi Domenico; Fragneto L'abate – Palazzo Mario; Fragneto Monforte - De Cicco Franco; Frasso Telesino – Cicala Antonio; Ginestra Degli Schiavoni – Mansueto Alessandro; Guardia Sanframondi –Tribisonna Salvatore; Limatola – Marotta Antimo; Melizzano – Toto Antonio; Moiano – Viola Antonio; Molinara – Baldino Pasquale; Montefalcone Valfortore - Palazzi Rocco; Montesarchio – Pavone Carmine; Morcone - Tronto Gianluca; Paduli - La Rocca Maurizio; Pago Veiano –Mercuri Arcangelo; Pannarano - De Maio Orlando; Paolisi – Tirone Luigi Vito; Paupisi – Sauchella Gianpiero; Pesco Sannita – Capocefalo Paolo; Pietraroja - Di Cerbo Giuseppe; Pietrelcina - Leso Enzo; Ponte – Martino Franco; Pontelandolfo – Palladino Gabriele; Puglianello – Morelli Giacomo; Reino – Petrone Pio; San Bartolomeo In Galdo – Catullo Pasquale; San Giorgio Del Sannio – Salierno Marco; San Giorgio La Molara - Marchetti Marco; San Leucio Del Sannio – Catalano Antonio; San Lorenzello – Masotta Nunzio; San Lorenzo Maggiore - Ricciardi Carmine; San Lupo - Pengue Raffaele; San Marco Dei Cavoti – Costanzo Domenico; San Martino Sannita - Boniello Gianluca; San Nazzaro – Molinaro Antonio; San Nicola Manfredi – Petrucciano Antonello; San Salvatore Telesino – Mattei Luca; Santa Croce Del Sannio – Sodano Andrea; Sant'agata De' Goti – Lubrano Pasquale; Sant'angelo A Cupolo - De Nicola Luca; Sant'arcangelo Trimonte – Colantuoni Giuseppe; Sassinoro - Di Sisto Fabbrizio; Solopaca – Falchetti Federica; Telese Terme - Di Paola Salvatore; Tocco Caudio – Loia Andrea; Torrecuso – Tedesco Michelino; Vitulano - De Maria Antonio.