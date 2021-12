Benevento 5, Botta: "Ben vengano partite simili" Il capitano si approccia al big match senza paura e rilancia: "Bello affrontare i campioni".

C’è attesa in casa Benevento 5 per la trasferta di Genzano. Sabato pomeriggio alle 16:00, i sanniti saranno di scena al Pala Cesaroni e alla vigilia di questo big match, attraverso i canali societari, ha parlato il capitano Vincenzo Botta. Per lui una stagione da applausi con pochi minuti trascorsi in panchina per rifiatare e un solo match saltato, quello di Ortona dove la squadra ha comunque vinto. Botta è un giocatore fondamentale per Cundari che domani si affiderà ancora al suo capitano per far punti in una sfida da tripla.

“Sarà una bella partita da giocare, per i giocatori è bello affrontare i campioni. Noi daremo il massimo come sempre”. Botta è carico e trasmette fiducia anche ai compagni. Entrambe le squadre sono state promosse e la scorsa stagione i giallorossi sono stati una vera e propria bestia nera per i laziali. “Lo scorso anno li abbiamo battuti per tre volte, sicuramente ci attenderanno con il coltello tra i denti. Sarà un match difficile, hanno giocatori di valore e sarà complicato. Ma ben vengano partite simili. Noi faremo la nostra parte lottando palla su palla, uniti, compatti. Gli avversari sono da rispettare ma noi non cambieremo il nostro modo di giocare. Questa per noi è una stagione positiva”. Stagione positiva che ha esaltato un gruppo che dopo ogni partita sembra essere sempre più convinto e forte.