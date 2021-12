Accademia Volley, a Battipaglia caccia all'ottava vittoria Le sannite seguono con un punto di distanza Baronissi e nel prossimo turno ci sarà il big match.

Altro turno di campionato per l’Accademia che domani pomeriggio al Palapuglisi di Battipaglia (SA) affronterà le padrone di casa della Battipagliese nell'ottava giornata del campionato nazionale di serie B2.

Contro il fanalino di coda del girone, le giallorosse puntano a proseguire la loro imbattibilità stagionale portando a otto il numero di vittorie consecutive da inizio di torneo e i favori del pronostico sono tutti dalla parte del sestetto beneventano che, al contrario, si troverà di fronte l'unica formazione ancora a secco di vittorie e di punti nel girone. La gara diventa tuttavia ugualmente delicata per l'Accademia che non deve assolutamente compiere passi falsi in vista del big match con Baronissi, in programma il turno successivo al Rampone, considerando che le giallorosse inseguono la formazione salernitana ad un punto di distanza in vetta alla classifica. Davvero una prospettiva di stagione stimolante per l'Accademia che, seppur da neopromossa, ha dimostrato finora qualità tecniche e psicofisiche da altissima classifica.

Tutt'altro campionato, invece per la Battipagliese che deve fare conti con una stagione complicata nei bassifondi della classifica, alla disperata ricerca dei primi punti stagionali che potrebbero aprire qualche spiraglio di salvezza.

Si gioca a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato alle ore 18.00 al Palapuglisi di Battipaglia.