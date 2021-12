Benevento 5, a Genzano c'è un big match da non sbagliare I giallorossi sognano addirittura il primato ma li attende un impegno molto complicato

La cenerentola ha spiccato il volo. E’ partita bene e ha superato anche il primo momento di difficoltà per diventare una realtà importante del torneo di serie A2. Il Benevento 5 è diventata in due mesi una delle squadre più forti del girone C. Lo ha fatto proseguendo sulla strada che aveva portato il club alla promozione. Oggi è in programma un altro importante esame. Quello che andrà in scena alle 16:00 al Pala Cesaroni di Genzano, dove l’Ecocity darà la caccia a punti importanti. Il team guidato dalla panchina da coach De Bella è a quattro lunghezze dai sanniti e vuole sfruttare l’occasione per accorciare.

Nell’ultimo turno è arrivato un grande punto conquistato in trasferta contro l’Active Network che guidava la classifica insieme alla Lazio. Risultato che ha dato enorme morale all’Ecocity Genzano che in settimana ha piazzato anche un colpo di mercato di grande spessore. Dalla Sandro Abate è arrivato Lolo Suazo, segno evidente che il club vuole provare a restare nelle zone alte della classifica. Anche il Benevento 5 ha lo stesso desiderio. Dopo una partenza così parlare di salvezza sarebbe riduttivo e anche ingeneroso per chi ha fatto grandi cose. Cundari ha lavorato sodo per cancellare quei difetti che in qualche match avevano portato il gruppo a soffrire e ora è giusto provare a giocarsela con tutti, anche con le più forti. Entrambe sono delle neo promosse e hanno l’entusiasmo giusto per dare vita ad una grande partita.

Sicuramente in casa giallorossa, se non ci saranno forfait dell’ultima ora, Cundari potrà contare su gente pronta perché anche i giovani, che nel frattempo stanno dominando il campionato under 19, hanno dato risposte importantissime. Inoltre per i sanniti c’è un altro grande stimolo, quello di poter agguantare addirittura il primato. La Lazio osserverà un turno di riposo e resterà a quota 21, i giallorossi sono terzi con 18 punti e vincendo questo big match potrebbero raggiungere i biancocelesti. Pe realizzare questo piccolo sogno però servirà anche una mano dall’Academy Pescara che alle 18:00 ospiterà l’Active Network che attualmente è seconda a quota 19. Quella odierna è una giornata importante per l’alta classifica, per questo è un match dove far punti conterà veramente tanto. Il Benevento 5 però non ha pressioni, per questo si tratta di una sfida da tripla.