Il Benevento 5 cade a Genzano dopo aver cullato anche il sogno del colpaccio Decisivo un gol a 30 secondi dalla fine che ha regalato ai padroni di casa l'intera posta in palio.

Il Benevento 5 cade a Genzano e lo fa a 30 secondi dalla sirena finale dopo aver rischiato addirittura il colpaccio. E’ stata una gran bella partita. Le attese della vigilia non sono state disattese. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter stare nelle zone altissime della classifica anche se alla fine a portare a casa i tre punti sono stati gli uomini di De Bella.

L’avvio giallorosso non è stato dei migliori. Dopo 15 minuti la squadra di Cundari è sotto 2-0 con un Lukaian scatenato. Le grandi squadre però sono quelle che in situazione di svantaggio sanno riorganizzarsi e reagire. Il Benevento 5 lo ha fatto trascinato dalla vena realizzati di Galletto che è andato a segno allo scadere del primo tempo e all’inizio della ripresa. Da 2-0 a 2-2 in pochi minuti anche se con l’intervallo in mezzo.

Nella ripresa la partita è ancora più bella e appassionante. Volonnino a tratti sembra un giocatore di categoria superiore anche per continuità e Botta, che in quelle categorie c’è stato facendo grandi cose, si conferma ancora una volta grande regalano addirittura il sorpasso ai giallorossi. Un sogno ad occhi aperti dopo aver sofferto nella prima parte di gara.

L’Ecocity Genzano però ha tante risorse, una di queste si chiama Suazo, ed è appena arrivato dalla Sandro Abate grazie al mercato invernale. E’ proprio lui a fare la differenza. Prima realizza il 3-3 e poi, a 30 secondi dalla fine, sfrutta una palla persa in uscita dal Benevento per regalare un assist perfetto a Lukaian che fissa il punteggio sul 4-3. Cundari prova ad affidarsi all’uomo in più con Stigliano in campo al posto di Matheus ma ormai è troppo tardi. Vince l’Ecocity Genzano, il Benevento esce sconfitto ma dopo aver dimostrato ancora una volta di essere una squadra meritevole della classifica che si ritrova.