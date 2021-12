Pallamano, A2: il Benevento batte Enna e resta nelle zone alte della classifica Per i sanniti prestazione positiva dopo il ko nel derby campano.

Bisognava vincere e la vittoria è arrivata. Nella settima giornata del campionato di serie A2 di pallamano maschile il Benevento ha ottenuto il suo quarto successo casalingo. Nell’esilio momentaneo della Palestra Caporal Maggiore Palumbo di Salerno, i sanniti hanno avuto la meglio sull’Orlando Haenna che prima del fischio d’inizio era appaiata in classifica proprio ai giallorossi con sei punti.

Dopo la sconfitta nel derby campano contro la Gena Lanzara, i rimpianti in casa sannita era tanti per aver sperperato addirittura cinque reti di vantaggio, ma Rui Carvalho è stato bravo a trovare solo spunti positivi dalla sconfitta e motivare i suoi ragazzi. I giallorossi sono una squadra giovane ma ricca di talento come hanno confermato anche contro Enna. Match tirato soprattutto nel primo tempo chiuso avanti dai padroni di casa per 17-15. Nella ripresa capitan Chiumiento e compagni sono stati bravi ad evitare grossi cali di tensione e a sfruttare le occasioni avute per chiudere i conti e imporsi per 36-32.

Punteggio altissimo per una sfida spettacolare che vale due punti per i sanniti che sono saliti a quota otto in campionati a due lunghezze da Palermo e Ragusa che sono attualmente al secondo posto dietro la capolista Fondi ancora a punteggio pieno. Nel prossimo turno la Pallamano benevento osserverà un turno di riposo prima di tornare in campo, ancora in casa, contro i laziali il 18 dicembre nell'ultima gara del 2021.