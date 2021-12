Benevento 5, col tris di Brignola l'under 19 continua a volare I giallorossi dopo la vittoria esterna contro l'AP sono nettamente al comando della classifica.

Continua la cavalcata vincente dell’under 19 del Benevento 5. I ragazzi di Giuliano Mignone, già saldamente al comando del torneo, hanno messo un altro mattoncino nel proprio percorso imponendosi fuori casa contro l’AP. Vittoria per 3-2 con una tripletta di Brignola che ha regalato tre punti preziosi che hanno permesso alla squadra di salire a quota 25 con un vantaggio di quattro lunghezze sul Real San Giuseppe che è secondo dopo aver battuto per 8-4 il Napoli. Nel prossimo turno Brignola e compagni avranno, almeno sulla carta, un impegno casalingo più agevole contro la Trilem Casavatore che è attualmente penultima in classifica con soli 6 punti.

Risultati nona giornata:

AP-Benevento 2-3

Chaminade-Alma Salerno 9-5

Junior Domitia-Leoni Acerra 11-1

Real San Giuseppe-Napoli Futsal 8-4

Spartak Caserta-Sandro Abate 3-3

Sporting Venafro-Cus Molise 2-2

Trilem Casavatore-Feldi Eboli 11-7

Classifica:

Benevento 25

Real San Giuseppe 21

Spartak Caserta 17

Junior Domitia 16

Cus Molise 16

Napoli futsal 16

Sandro Abate 12

Feldi Eboli 12

Chaminade 10

Sporting Venafro 10

AP 8

Alma Salerno 7

Trilem Casavatore 6

Leoni Acerra 0

Prossimo Turno:

AP-Real San Giuseppe

Benevento-Trilem Casavatore

Cus Molise-Spartak Caserta

Feldi Eboli-Alma Salerno

Napoli Futsal-Junior Domitia

Leoni Acerra-Sporting Venafro

Sandro Abate-Chaminade