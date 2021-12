Tennis, per la Campania di Leone esordio vincente alla Coppa d'Inverno Il torneo giovanile misto under 14 è in corso di svolgimento in terra abruzzese.

E’ partita bene l’avventura alla Coppa d’Inverno della rappresentativa Campana guidata dal Maestro Antonio Leone. La competizione, in corso di svolgimento in terra abruzzese, è riservata alle rappresentative regionali under 14 (atleti nati nel 2007 e 2008).

La Campania è inserita nel gruppo D con Sicilia, Veneto e la compagine unita dell’Abbruzzo e del Molise. Proprio abruzzesi e molisani sono stati i primi avversari nella giornata d’esordio di questo torneo che prevede squadre miste. Nei singolari femminili vittoria per Francesca De Matteo su Anna Tambelli per 6-3 5-7 10-4 (supertie-break) e per Ylenia Zocco del CT San Giorgio del Sannio che ha superato per 6-3 6-0 Eleonora Baroni. Successo anche per Antonio Marigliano su Claudio Paolini con un doppio 6-1, mentre Francesco Genovese è stato battuto per 6-1 6-3 da uno scatenato Alessandro Mondazzi, che a settembre si è laureato campione italiano under 14 sui campi del CT Eur.

Nel doppio femminile la Campania di Leone ha portato a casa un altro punto con De Matteo e Martinelli che hanno avuto la meglio per 6-7 (6) 6-3 10-6 suTambeli e D’Attilio. Al maschile altro successo per i campani con Tartaglione-De Santis che hanno superato 7-6(4( 6-2 il duo Ciaschetti-Papa. A risultato acquisito, con la Campania avanti 5-1, non si è disputato il doppio misto.

Foto: pagina Facebook Federtenniscampania