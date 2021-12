Tennis, Coppa d'Inverno: la Campania di Leone batte anche il Veneto La selezione guidata dal tecnico sannita è prima a punteggio pieno e oggi affronterà la Sicilia.

Alla Coppa d’Inverno, in corso di svolgimenti in terra abruzzese, la Campania è partita benissimo. Dopo il successo nella prima giornata del girone D contro la compagine di Abruzzo e Molise, è arrivato il bis contro il Veneto al termine di una sfida più difficile di quanto dica il risultato finale. I ragazzi guidati da Antonio Leone hanno superato i veneti per 5-1 ma cinque match su sei sono stati decisi al super tie-break.

Tra le ragazze Francesca De Matteo ha battuto Carolina Gasparini per 1/6 6/1 10/5, mentre nel secondo match femminile Leone ha dato spazio a Claudia Galietta che ha superato Mariasole Savoia col punteggio di 6/3 1/6 10/8. Doppio successo anche con i ragazzi: Francesco Genovese ha superato per 5/7 6/3 10/8 Giovanni Ronzio, e Antonio Marigliano ha battuto Francesco Dresseno per 6/1 6/7(4) 10/2.

L’unico ko è arrivato nel doppio femminile dove Leone ha schierato il duo composto dall’atleta del CT San Giorgio del Sannio Ylenia Zocco e da Martina Martinelli, che sono state beffate al super tie-break per 10/8 dal duo Cavazzoni-Ceolato. Nel doppio maschile netto successo invece per Giovanni De Santis e Salvatore Tartaglione che hanno inflitto un doppio 6-2 alla coppia veneta Pezzato-Cappellari. Dopo due giornate la Campania guida la classifica con 4 punti insieme alla Sicilia che affronterà proprio oggi per decidere chi vincerà il girone D che si disputa in quel di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti.

Foto: pagina Facebook Federtenniscampania