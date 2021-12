Tennis, Coppa d'Inverno: la Campania di Leone batte la Sicilia e vola a Tirrenia La rappresentativa guidata dal tecnico sannita ha vinto il girone qualificandosi per la fase finale.

E' stata una tre giorni fantastica per la squadra campana impegnata nella Coppa d’Inverno 2021, torneo giovanile riservato alle rappresentative regionali e dedicato agli atleti e alle atlete nate tra il 2007 e il 2008. La compagine guidata da Antonio Leone ha stravinto il girone D che si è disputato a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti.

Dopo il successo per 5-1 su Abbruzzo-Molise e sul Veneto, è arrivata anche la vittoria contro la Sicilia nella terza e ultima giornata. Francesca De Matteo ha battuto 6-4 6-2 Giuliana Giardina, mentre Ylenia Zocco del CT San Giorgio del Sannio ha superato agevolmente 6-0 6-3 Elisabetta Allegra. Tra i ragazzi vittoria di Antonio Marigliano su Giovanni Conigliaro per 7-5 6-2, mentre Francesco Genovese si è arreso al super tie-break per 10-6 contro Riccardo Surano.

Nelle prove di doppio, successo del duo femminile Martinelli-De Matteo per 6-4 6-2 su Fiorillo-Giardina, ko invece Marigliano e Tartaglione contro Surano e Ragno che hanno regalato il secondo punto alla Sicilia. Il 4-2 finale ha permesso alla squadra campana guidata dal tecnico sannita Antonio Leone di stravincere il girone D e qualificarsi per la fase finale che si disputerà durante le festività natalizie presso il Centro Tecnico Federale di Tirrenia.

Foto: pagina Facebook Federtenniscampania