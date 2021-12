C Gold: la Miwa Energia Benevento fa visita al Cercola Basket Turno infrasettimanale per i sanniti che arriva dopo un week end di riposo.

Si ricomincia con un turno infrasettimanale in casa del Cercola Basket, team penultimo nella classifica di questa stagione.

La squadra partenopea arriva da una sconfitta casalinga contro la Pallacanestro Salerno ma più in generale ha fato registrare una sola vittoria, seppur fuori casa, contro Sorriso Azzurro Sant’Antimo. Nonostante, però, la situazione tutt’altro che rosea, la Miwa Energia è pronta ad affrontare la gara con il massimo della concentrazione e del rispetto per gli avversari. “La loro posizione in classifica inganna, hanno un potenziale importante con ottime individualità - le parole della Coach Assistant Valentina Calandrelli. - Li abbiamo visti giocare e onestamente è una partita da non prendere assolutamente sottogamba. E’ un campo non semplice e giustamente venderanno cara la pelle.”

Nel roster dei padroni di casa si segnalano il centro Mihajlo Pesic e l’ala piccola Santiago Joaquin Gandolfo. Il primo, d nazionalità serbo-irlandese, è arrivato la prima volta in Italia nel 1999 per giocare nelle giovanili dell’Olimpia Milano. Oggi ha 40 anni e nel suo curriculum ci sono campionati in Austria, Polonia, Germania, Spagna, Portogallo, Francia e Cipro oltre agli ultimi campionati italiani in Serie C Silver con Peppino Cocuzza San Filippo della Mela, Milazzo e Venafro. Fisico statuario da 206cm di altezza, ha finora messo a segno 109 punti.

Primo anno in Italia, invece, quello dell’argentino Gandolfo. L’ala piccola è un classe ’ 95 ed ha già 89 punti nel bottino stagionale.

In casa Miwa, invece, tutti disponibili e carichi dopo i tre allenamenti di questa settimana per preparare il match di stasera.

Appuntamento a Cercola alle 20:30 per Cercola Basket - Miwa Energia Cestistica Benevento.