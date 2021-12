Basket, C Gold: la Miwa Benevento espugna Cercola e vola al secondo posto Buona prova degli uomini di Parrillo. Rinviato il match di domenica contro Salerno.

E’ una Miwa Benevento che continua a crescere e a divertire quella che sta diventando, giornata dopo giornata, una delle grandi protagoniste della serie C Gold Campania. Squadra giovane e costruita per rincorrere obiettivi futuri ma già pronta per dare fastidio a chi il torneo lo vuole vincere. I sanniti nel turno infrasettimanale si sono imposti anche a Cercola con una grande prestazione.

Cinghiali subito in partita e decisi a fare la differenza. I primi due quarti regalano tanti canestri di ottima fattura e un 49-30 all’intervallo lungo che dà un chiaro indizio su chi vincerà la partita.

I padroni di casa fanno il massimo sforzo per provare a rientrare in partita ma si fermano al meno 7 alla fine del terzo periodo sul 52-59. Nel quarto e ultimo tempo la Miwa Energia Cestistica Benevento gestisce bene, si affida agli uomini di esperienza e con più canestri nelle mani come Alunderis, autore di 23 punti, e porta a casa due importantissimi punti vincendo 80-67. Da segnalare anche le ottime partite del solito Ordine che ha messo 19 punti a referto e di Rianna che ha chiuso con 10.

Coach Parrillo avrebbe sicuramente voluto dare continuità giocando subito già nel week end, ma bisognerà attendere. Rinviata infatti la sfida casalinga contro la Pallacanestro Salerno per casi covid presenti nel gruppo squadra degli ospiti. Match che sarà recuperato più avanti nel corso di una stagione che vede la Miwa Energia Cestistica Benevento al secondo posto a quota 16 punti insieme a Lemezia a sole due lunghezze dalla capolista Juvecaserta Academy.