Benevento 5, contro l'Academy Pescara c’è un solo risultato Al Palatedeschio fischio d'inizio alle 20:30, c'è l'occasione di accorciare sulla vetta.

La sconfitta contro l’Ecocity Genzano non ha lasciato scorie in casa Benevento 5. Un ko contro una compagine ricca di giocatori di talento, arricchita dall’arrivo di Suazo, ci può stare soprattutto lontano dalle mura amiche. L’occasione del pronto riscatto è in programma questa sera, fischio d’inizio alle 20:30, quando al Palatedeschi arriverà l’Academy Pescara. Quella abruzzese è una compagine in difficoltà che nelle prime otto giornate ha raccolto solo tre punti con una vittoria e sette sconfitte. Sembra la classifica vittima sacrificale sulla strada di una squadra che fa un campionato d’alta classifica. Guai però a sottovalutarla. Il match disputato due settimane fa contro il fanalino di coda Mirafin deve essere una lezione da non dimenticare.

La partita si può portare a casa ma non senza soffrire, perché tutte le squadre presenti nel girone C hanno delle qualità e basta poco per complicarsi la vita. Cundari lo sa bene e si affiderà all’esperienza di Enzo Botta, capitano dei giallorossi e guida nel rettangolo di gioco. L'esperto numero nove sta facendo benissimo, dà sicurezza a tutti i compagni e queste partite sa bene comeaffrontarle. Cundari con un capitano così può stare più sereno e preparare bene un match dove le giocate di Volonnino potrebbero essere ancora decisive. Il funambolico laterale partenopeo sta facendo un grande campionato. Ha dato intensità e continuità nelle ultime uscite dimostrando di essere un giocatore che in questa categoria può fare la differenza. Anche Galletto, a segno nelle ultime partite, ha ritrovato quella continuità che lo scorso anno lo aveva reso uno dei grandi protagonisti della cavalcata verso la promozione.

Battere l’Academy Pescara significa anche accorciare le distanze su una delle prime due della classe. La capolista Active Network ospiterà la Lazio che segue ad un punto. Una delle due, o addirittura entrambe, lasceranno qualcosa per strada. Il Benevento 5 dovrà approfittarne per avvicinarsi e tenere dietro Genzano e Pomezia che come i biancocelesti hanno già osservato il turno di riposo. Inoltre dopo la gara casalinga con Pescara i sanniti saranno attesi dalla difficile trasferta nella tana della Lazio, mentre dopo la pausa natalizia, precisamente il 7 gennaio, al Palatedeschi arriverà l’Active Network.