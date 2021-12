Benevebto 5, l'under 19 continua il suo dominio Dopo la vittoria sulla Trilem Casavatore per 5-0 domenica trasferta a Caserta.

Continua la corsa della capolista Benevento 5 nel girone “N” del campionato under 19. La truppa guidata da Giuliano Mignone ha superato tra le mura amiche del Palatedeschi la Trilem Cavatore con un netto 5-0. Partita dominata dai giallorossi, bravi soprattutto a non concedere nulla, che sono andati a segno due volte con De Figlio, con Brignola, Melotta e Colangelo. La classifica vede la compagine beneventana saldamente al comando con 28 punti e quattro lunghezze di vantaggio sul Real San Giuseppe che ha espugnato il campo dell’AP per 5-1. Domenica si tornerà in campo e la truppa di coach Giuliano Mignone farà visita allo Spartak Caserta.

Risultati decima giornata:

AP-Real San Giuseppe 1-5

Benevento-Trilem Casavatore 5-0

Cus Molise-Spartak Caserta 6-1

Feldi Eboli-Alma Salerno da giocare

Napoli Futsal-Junior Domitia 8-1

Leoni Acerra-Sporting Venafro 4-4

Sandro Abate-Chaminade 8-2

Classifica:

Benevento 28

Real San Giuseppe 24

Cus Molise 19

Junior Domitia 19

Napoli Futsal 19

Spartak Caserta 17

Sandro Abate 15

Feldi Eboli 12

Sporting Venafro 11

Chaminade 10

AP 8

Trilem Casavatore 6

Alma Salerno 4

Leoni Acerra 1

Prossimo turno domenica 12 dicembre:

Alma Salerno-Leoni Acerra

Chaminade-Feldi Eboli

Junior Domitia-Sandro Abate

Real San Giuseppe-Cus Molise

Spartak Caserta-Benevento

Sporting Venafro-AP

Trilem Casavatore-Napoli Futsal