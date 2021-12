Benevento 5, annullato il match casalingo contro il Pescara Gli abruzzesi non sono arrivati in terra sannita per un guasto al pullman.

Alle 20:30 al Palatedeschi era in programma il match interno, valido per il decimo turno del girone C del torneo di serie A2, tra Benevento 5 e Academy Pescara. A 40 minuti dal fischio d'inizio la società sannita ha comunicato che il match non si sarebbe disputato.

"Il Benevento 5 rende noto che la gara contro l'Academy Pescara, in programma questa sera al PalaTedeschi alle 20:30 non avrá luogo per l'impossibilità della società ospite di raggiungere Benevento in tempo utile a causa di un guasto al pullman".

Un guasto al pullman ha impedito agli abruzzesi di raggiungere Benevento e la palla in questo caso passa al Giudice Sportivo che dovrà decidere se recuperare la sfida alla prima data disponibile oppure dare la vittoria ai giallorossi dopo che l'arbitro, come da regolamento, ha effettuato il riconoscimento e atteso l'arrivo della squadra ospite.