Basket, la Virtus Academy Soel Benevento cade a Cercola Al ritorno in campo dopo lo stop per Covid la squadra di Musco ha giocato una buona gara.

Ritorno in campo con sconfitta per la Soel Benevento nel campionato di serie B di basket femminile. Le sannite sono state superate 51-46 in trasferta dal Sorriso Azzurro Cercola, ma era oggettivamente difficile chiedere di più alla squadra di coach Giulio Musco, alle prese con un impegno agonistico dopo circa un mese e mezzo di stop forzato causato dal covid.

Le beneventane hanno fatto il possibile per restare in partita e giocare alla pari con le loro avversarie nonostante un evidente ritardo di condizione e un organico rimaneggiato che ancora risente degli strascichi dell'ultimo periodo.

Da questa settimana lo staff tecnico conta di intensificare il ritmo degli allenamenti in vista del confronto di domenica pomeriggio al Pala Parente contro Scafati (ore 18.30). Nella seconda giornata di ritorno non si è registrata alcuna vittoria esterna. Successi - oltre che per Cercola - anche per Ariano Irpino, Basket Salerno, Battipagliese e Potenza. Il bilancio per la Soel Benevento è ora di due vittorie e tre sconfitte, ma le sannite nelle prossime settimane avranno ben sei gare da recuperare, quelle rinviate per cause di forza maggiore.