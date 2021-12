Volley, B1: la Forex Olimpia San Salvatore cade a Messina La Farmacia Schultze ha imposto un nett0 3-0 alle telesine che ora sono al sesto posto in classifica

Poteva e doveva essere la partita della definitiva consacrazione, quella che sanciva l’iscrizione ufficiale della Forex Olimpia San Salvatore Telesino alla lotta per l’alta classifica, ma così non è stato. La trasferta di Messina, nella tana della Farmacia Schultze, è stata la peggiore partita stagionale per le ragazze di coach Francesco Eliseo. Le telesine sono state battute per la prima volta in B1 con un netto 3-0. Le siciliane hanno dominato la sfida con i seguenti parziali: 25-20 25-17 25-19.

Il match metteva a confronto due squadre che erano a pari punti e per questo la classifica della Forex è notevolmente cambiata. La compagine del presidente Campanile ora è sesta, ottimo risultato per una neo promossa, ma l’avvio con grandi match contro formazioni molto quotate faceva sperare in un campionato di vertice. La vetta ora dista otto punti mentre sono cinque le lunghezze dalla seconda piazza attualmente occupata dalla Fiamma Torrese. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 dicembre, le telesine ospiteranno la Desi Volley per l’ultimo match di questo esaltante e indimenticabile 2021.