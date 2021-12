Volley, B2: la Contrader Volare non infastidisce Pozzuoli Ospiti vittoriose per 3-0, nel prossimo turno le sannite faranno visita al fanalino di coda.

Dopo tre vittorie consecutive è arrivato uno stop casalingo per la Contrader Volare Benevento. Le sannite sono state superate con un netto 3-0 dall’ASD Pallavolo Pozzuoli, compagine che è attualmente la terza forza del campionato ed è stata capace di strappare un punto anche all’Accademia Volley.

Le partenopee hanno imposto subito il proprio ritmo sfruttando le difficoltà difensive della squadra di coach Nanni. Il primo set è finito 25-17, mentre nel secondo Carlozzi e compagne hanno dato battaglia cedendo solo 25-23. Nel terzo parziale Pozzuoli è riuscita a fare il break e prendere un solido vantaggio chiudendo per 25-18.

Punti importanti per la compagine ospite che resta al terzo posto in classifica, mentre la Contrader Volare è ferma a quota 14 in settima posizione. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 dicembre, la Contrader Volare del presidente Aldo Quarantiello farà visita al fanalino di coda Oricar Battipagliese per provare a chiudere con un successo questo 2021.