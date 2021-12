DOP Noleggi SG Volley, dopo la vittoria sulla World Napoli c'è la Coppa Campania La squadra sangiorgese è concentrata già sulle final four in programma a Giuliano

Il girone d’andata della DP Noleggi SG Volley è stato positivo e si è chiuso nel migliore dei modi. Il successo per 3-0 contro la Volley World Napoli, con tutti e tre i parziali terminati per 25-16, è il settimo successo stagionale che vale la seconda piazza nella classifica del girone A del campionato di serie C femminile. Con 22 punti le ragazze del presidente Camerlengo seguono ad una sola lunghezza di distanza l’Original Marines. Nel prossimo week end c’è l’appuntamento molto atteso dalla società con le final four di Coppa Campania. Sabato è in programma alle 19:00 al PalaTefci di Giugliano la semifinale contro l’Ancis Villaricca che è al comando del girone B, mentre nell’altro incontro si affronteranno l’Original Marines e l’Icarus Volley Marcianise.