Miwa Energia Cestistica Benevento, finalmente si torna casa La società della famiglia Zullo è tornata ad allenarsi al Palatedeschi.

La Miwa Energia Cestistica Benevento torna finalmente a casa. La società gestita dalla famiglia Zullo è tornata ad allenarsi al Palatedeschi e lo ha comunicato con una bella foto attraverso i propri casali social. Si tratta di un passo importante nell’ambizioso progetto che la società ormai porta avanti da qualche anno.

In questo avvio di stagione, la prima squadra è impegnata nella serie C Gold, i match casalinghi sono andati in scena al Palasport di San Giorgio del Sannio. La lontananza dalla città ha tolto agli uomini di Parrillo anche un po’ di calore, quello che sicuramente non mancherà nel 2022 quando si tornerà a giocare al Palatedeschi. La notizia era nell’aria da qualche settimana ma l’ufficialità tardava ad arrivare. La Miwa Energia Cestistica Benevento è sicuramente uno dei progetti sportivi più ambiziosi e affascinanti dello sport sannita. Già da qualche anno la palla a spicchi beneventana aveva ritrovato un po’ di calore degli appassionati gremendo il Pala Parente per seguire le sfide dei “cinghiali”, ma dal 2022 sarà sicuramente ancora più importante l’apporto del pubblico.

La squadra tornerà in campo giovedì sera in trasferta contro la New Basket Caserta. Gli uomini di Parrillo sono secondi in classifica a due lunghezze dalla vetta della occupata dalla Juvecaserta Academy a quota 20.