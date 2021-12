Benevento 5, l'under 19 continua il suo dominio La squadra di Mignone ha espugnato Caserta aumentando il suo vantaggio in classifica.

Manca ancora un week end agonistico alla fine del 2021, ma per il Benevento 5 resterà comunque un anno indimenticabile per la promozione in serie A2 e i grandi risultati ottenuti in generale. A rendere ancora più entusiasmante il percorso agonistico c'è il cammino dell’under 19 impegnata nel girone “N” dove è saldamente al comando. I ragazzi di Mignone hanno vinto anche nell’undicesimo turno in quel di Caserta nella tana dello Spartak. I sanniti si sono imposti per 6-5 con le triplette di Brignola e De Figlio nelle vesti di trascinatori. La vittoria dei giallorossi è servita anche per allungare ancora di più in classifica sfruttando il pareggio per 2-2 del Real San Giuseppe contro il Cus Molise. I ragazzi di Mignone sono saliti a quota 31 e hanno sei lunghezze di vantaggio sui rivali, mentre sono addirittura undici quelle sul Napoli Futsal.

Nel prossimo turno Brignola e compagni ospiteranno la Chaminade in un altro match che, almeno sulla carta, non si annuncia proibitivo. Questi risultati sono figli di una programmazione che sta dando ottimi frutti e che deve essere d’esempio anche per le altre realtà provinciali. Il Benevento 5 dovrà essere sempre più un punto di riferimento e una grande occasione, anche per le squadre della provincia, di dare uno sbocco e una ghiotta occasione di crescita ai propri talenti.

Risultati undicesima giornata:

Alma Salerno-Leoni Acerra 4-0

Chaminade-Feldi Eboli 4-2

Junior Domitia-Sandro Abate da giocare

Real San Giuseppe-Cus Molise 2-2

Spartak Caserta-Benevento 5-6

Sporting Venafro-Ap 6-1

Trilem Casavatore-Napoli Futsal 4-7

Classifica:

Benevento 31

Real San Giuseppe 25

Napoli Futsal 22

Cus Molise 20

Junior Domitia 19

Spartak Caserta 17

Sandro Abate 15

Sporting Venafro 14

Chaminade 13

Feldi Eboli 12

Ap 8

Trilem Casavatore 6

Leoni Acerra 1

Dodicesima giornata 19-12-2021:

Ap-Trilem Casavatore

Benevento-Chaminade

Cus Molise-Junior Domitia

Feldi Eboli-Sporting Venafro

Napoli Futsal-Alma Salerno

Real San Giuseppe-Spartak Caserta

Sandro Abate-Leoni Acerra