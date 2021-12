A La Fagianella l’incontro sull’attività motoria e il benessere psicofisico Appuntamento venerdì 17 alle 16:30 col presidente Maturi.

Continua l’attività dell’Associazione Nazionale delle Stelle del Coni, questa volta è il Comitato Regionale Campania, presieduto da Francesco Maturi, ad organizzare l’incontro sul tema: “Lo sport abbate i muri... Alimentazione attività motoria. Benessere Psicofisico”. L’evento è in calendario per venerdì 17 dicembre, con inizio alle ore 16.30, presso il salone del circolo “La Fagianella” di Benevento a contrada San Liberatore. Il tema dell’incontro, che sarà introdotto dal presidente Maturi, vuole essere un momento di riflessione di come l’alimentazione è fondamentale nella vita odierna essendo un aspetto importante per tutti, per favorire il benessere psicofisico, che deve essere un auspicio e un obiettivo comune a prescindere dall’età. A moderare i vari interventi ci sarà Biagio Prisco, mentre porteranno il loro contributo Gerardo Bocchino, specializzato in scienza della nutrizione umana, che affronterà l’argomento dell’alimentazione; Ugo Politi, docente di scienze motorie, relazionerà sull’importanza del movimento per un wellness duraturo; il cardiologo Giovanni Vetrone si soffermerà sull’importanza del cuore nell’attività sportiva; Antonio Ricciardi, presidente provinciale dell’Ansmes, analizzerà gli aspetti socializzanti della caccia sportiva. L’evento sarà anche l’occasione per gli associati dell’Ansmes per brindare ed augurarsi tutti insieme le migliori fortune per il prossimo anno e di un sereno Natale.