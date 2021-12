DP Noleggi SG Volley, nel week end la Final Four di Coppa Campania Le ragazze del presidente Camerlengo si giocheranno un trofeo importante.

La DP Noleggi SG Volley approda alla Final Four di Coppa Campania in programma per sabato prossimo, 18 Dicembre. Le diavole rosse sangiorgesi sono premiate da uno straordinario girone di andata dove hanno vinto sette gare su otto disputate, perdendone una sola al tiebreak, in trasferta, contro la prima della classe.

Un traguardo prestigioso quello di poter disputare la final four di coppa Campania che dà lustro ad una stagione che promette di regalare ancora tante emozioni e fortifica le convinzioni in casa sangiorgese che la strada intrapresa è quella giusta.

La qualificazione alla fase finale è stata accolta con grande gioia in società, come testimoniano le parole della Responsabile Staff Tecnico Raffaella Pericolo: “E’ una qualificazione che ci gratifica. Riuscire a portare San Giorgio del Sannio nell’Elite della pallavolo regionale è motivo di grande orgoglio. Era uno degli obiettivi di inizio stagione e siamo riusciti a centrarlo. Sapevamo di avere le possibilità, sulla carta, di poter raggiungere questo traguardo, ma poi, secondo la legge dello Sport, è sempre il campo a parlare e a confermare o smentire le nostre convinzioni. Credo che tutto questo sia semplicemente la testimonianza dell’ottimo lavoro che stiamo facendo. Complimenti a mister Francesco Franzese, a tutto lo staff e alle ragazze. La nostra è una squadra abbastanza giovane e arrivare a giocarci la final four contro squadre notoriamente più attrezzate di noi, rimane sicuramente un piacere e un vanto. Sarà un modo per valutare ancora di più il livello raggiunto. Nessuna pressione. Lo scopo rimane sempre quello di divertirsi, di ben figurare e crescere tecnicamente, il resto sarà il gioco a decretarlo”.