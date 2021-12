Accademia Volley, il Covid ferma le giallorosse e lascia strada alla P2P Sannite in campo con la formazione under 18, la capolista passeggia vincendo facilmente.

Doveva essere il big match. Una partita spettacolare tra le prime due della classifica. Invece è stata una semplice esibizione per la Polisportiva Due Principati e l’occasione per fare l’esordio in B2 per le ragazze dell’under 18 dell’Accademia Volley. Il match era in programma sabato alle 18:00 ma delle positività nel gruppo squadra delle sannite hanno costretto al rinvio della contesa a ieri sera. La situazione però non è migliorata.

L’Accademia ha scelto di tutelare la salute di tutte le proprie tesserate che avevano avuto contatti con chi è risultato positivo, mandando nel rettangolo di gioco della Palestra dell’Istituto Rampone la formazione under 18. Assente anche coach Vittorio Ruscello, al suo posto in panchina il suo vice Angelo Cioffi. Per alcune delle ragazze scese in campo la B2 non è stata una novità, per molte altre invece era l’esordio assoluto. Dall’altra parte del campo la squadra più forte del girone che si è imposta con estrema facilità per 25-2, 25-5, 25-4. Un vero peccato che il match più atteso dell’anno sia diventato una semplice amichevole col risultato già scritto.

La Polisportiva Due Principati continua a dominare il campionato a punteggio pieno e senza cedere nemmeno un set, sabato sarà impegnata ancora in trasferta contro il Molinari Volley, mentre l’Accademia in questo momento così difficile deve pensare soprattutto a gestire nel migliore dei modi il problema covid.