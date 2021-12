La Miwa Benevento non conosce ostacoli e batte anche la New Basket Caserta Gli uomini di Parrillo si sono imposti 82 a 67 in quel di Giugliano nell'ultimo impegno del 2021.

La Miwa Energia Cestistica Benevento continua il suo campionato di vertice in serie C Gold chiudendo il 2021 nel migliore dei modi. Nell’anticipo dell’ultima giornata prima della pausa natalizia, gli uomini di coach Adolfo Parrillo si sono imposti a Giugliano sul campo della New Basket Caserta. Sfida che poteva nascondere diverse insidie gestite al meglio dal quintetto sannita bravo ad entrare in partita alzando subito il livello di gioco.

All’intervallo lungo sanniti avanti 51 a 34 e posta in palio in cassaforte. Con un gioco che migliora partita dopo partita e con i veterani sempre pronti a dare l’esempio, 30 i punti di Alunderis la squadra ha allungato fino al più 20 nella seconda parte di gara chiudendo la contesa 82 a 67. Vittoria preziosa per la Miwa Energia Cestistica Benevento che chiude questa prima parte di stagione con risultati superiori alle previsioni. Bisogna ricordare che, il progetto voluto dalla famiglia Zullo, è di durata triennale e prevede la crescita costante ma senza pressioni di giocatori giovani che dovranno essere il perno della squadra del futuro. Un progetto a lungo termine che sta già dando i suoi frutti grazie al grande lavoro di coach Adolfo Parrillo e del suo staff. Col secondo posto in cassaforte l’appuntamento con la ripresa del campionato è per il 10 gennaio –come avevamo anticipato nei giorni scorsi si torna finalmente al Palatedeschi- contro Potenza.