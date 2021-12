Volley, B2: l'Accademia ospita la Volley Reghion Dopo la sconfitta interna contro la capolista P2P le giallorosse tornano subito in campo.

Ultimo appuntamento del 2021 per l’Accademia che domani pomeriggio si appresta ad affrontare alla Palestra Rampone di Benevento il Volley Reghion, ultimo impegno prima della sosta natalizia e della ripresa del campionato prevista per il prossimo 8 gennaio.

L’avversario, per l’Accademia, non è da sottovalutare, soprattutto alla luce di un ritrovato entusiasmo dovuto alle due vittorie consecutive che hanno rilanciato la formazione calabrese. Il Volley Reghion si è tirato fuori dalle zone basse della classifica portandosi a due sole lunghezze dal quinto posto, a dimostrazione di quanto sia corta la classifica in tutte le posizioni e come ogni partita metta in palio punti pesanti. L’Accademia scenderà in campo dopo una settimana a dir poco tribolata culminata con il primo stop in campionato con Baronissi nel recupero di mercoledì scorso e con qualche defezione di organico che renderà sicuramente più complicato un match già di per sé da prendere con le dovute accortezze.

Per la formazione giallorossa la partita con il Volley Reghion rappresenta, come detto in apertura, anche l’arrivederci al 2022: alla ripresa, ad attendere le giallorosse, ci sarà la Volare Benevento per il derby cittadino che coinciderà anche con la fine del girone di andata. Domani si giocherà a porte aperte, ma con obbligo di green pass, con inizio fissato alle ore 18.00 al Rampone.