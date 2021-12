La Soel Benevento ospita Scafati al Pala Parente dopo l'emergenza Covid Il virus ha fermato per tanto tempo la squadra, ora Musco ha ritrovato le sue giocatrici.

La Soel Benevento torna sul parquet del Pala Parente per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B femminile. Le sannite ospiteranno Scafati nel match in programma domani alle ore 20, il primo nel Sannio dopo un lungo digiuno.

Reduci dal ko esterno dello scorso weekend contro Cercola, le ragazze di coach Giulio Musco sono attese da un impegno reso ancor più complicato dalla perdurante emergenza: "Ci stiamo gradualmente riprendendo da una situazione che ci ha messo in ginocchio. Gli allenamenti procedono a corrente alternata, la fase è di quelle delicate e speriamo di chiudere l'anno il prima possibile e nel migliore dei modi", dichiara il tecnico facendo riferimento ai contagi registrati all'interno del gruppo squadra nel mese di novembre.

L'ultimo impegno non ha riservato gioie anche a causa di qualche disattenzione sul piano tattico: "A Cercola ci è mancata un po' di lucidità in un momento clou della partita, quando abbiamo sbagliato due ripartenze che avrebbero potuto capovolgere l'esito del match - prosegue Musco -. Alle ragazze però non posso dire nulla, sono state sempre sul pezzo, anche quando eravamo sotto di 11 punti".

Ora c'è Scafati, reduce dal ko con Ariano Irpino nel recupero infrasettimanale: "Di certo non sarà una partita semplice anche perché la situazione ci spinge a rotazioni centellinate, ma non partiamo sconfitte - precisa l'allenatore beneventano. - Dovremo sfruttare le occasioni che capiteranno e trovare fin da subito il giusto equilibrio di squadra".