Benevento 5, con la Lazio senza pressioni e con tanto coraggio Oggi alle 15:0 al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano va in scena la sfida più attesa.

E tempo di big match per il Benevento 5 che questo pomeriggio alle 15:00 farà visita alla Lazio al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano. Sfida affascinante contro una delle migliori squadre del girone, anzi la favorita a sentire coach Cundari.

“Dopo il ko immeritato di Genzano dovevamo resettare e abbiamo approfittato del rinvio per ricaricare le batterie –ha spiegato-, recupere qualche acciaccato e prepararci bene per questo match che ci attende oggi contro la Lazio. Queste sono tutte partite da tripla visto il livello delle squadre che partecipano a questo campionato –sottolinea il tecnico-. La Lazio a mio avviso è una delle favorite per la vittoria finale e per la promozione in A1. E’ una squadra completa, tosta, cattiva, ben messa in campo e con ottime soluzioni. Il livello generale del torneo è alto perché si sono rinforzate un po’ tutte le compagini”.

Cundari comunque è entusiasta di quello che hanno fatto i suoi ragazzi. “Ho grande fiducia dal primo giorno, guardiamo sempre in casa nostra e ci rendiamo conto che il materiale che c’è a disposizione, con lo spirito che abbiamo, ci ha portato a lottare a questi livelli. Il 2021 ha regalato tante esperienze e sensazioni positive, dopo tanti anni di panchina c’è sempre la voglia di vivere grosse emozioni. Possiamo dire che è stato veramente un anno bello. Il campionato scorso è stato esaltante, è cresciuto tutto l’ambiente e la società punta in alto. Possiamo essere soddisfatti, ma siamo sempre affamati e in cerca di nuovi stimoli e obiettivi”.

Il Benevento 5 giocherà contro la Lazio a viso aperto con tanto coraggio e senza l’ansia del risultato. Volonnino e compagni stanno facendo cose eccezionali e questi match sono anche un processo importante ci crescita per i più giovani che conoscono poco la categoria. Inoltre la sfida con la Lazio è sicuramente la più attesa e affascinante di questa prima fantastica stagione in serie A2.