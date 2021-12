L'Accademia Volley recupera le big e torna al successo Battuto per 3-1 il Volley Reghion dopo il ko contro la P2P dove era scesa in campo l'under 18.

Ritorna subito al successo l'Accademia Volley che nella decima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2 supera alla Palestra Rampone il Volley Reghion con il punteggio di 3-1 (25-16, 18-25, 25-21, 26-24) centrando così la nona vittoria stagionale.

Una vittoria soffertissima arrivata al termine di una gara tiratissima ed avvincente, dove il Volley Reghion ha dimostrato di essere un avversario di valore giocando almeno per tre set alla pari delle giallorosse, a testimonianza di come la posizione di classifica occupata dalle calabresi sia probabilmente un pò ingenerosa visto il valore della squadra. L'Accademia è partita forte nel primo set, nonostante qualche assenza importante e una settimana decisamente travagliata, con soli due allenamenti negli ultimi dieci giorni. Eppure la prima frazione è scivolata via in scioltezza, lasciando pensare ad una gara più semplice da gestire. E invece dal secondo set in poi ha avuto inizio una battaglia entusiasmante, senza esclusioni di colpi. Reghion, dopo aver dominato il secondo set, ha mostrato grande solidità e organizzazione per il resto della gara, creando non pochi problemi ad un'Accademia che, ancora una volta, ha saputo soffrire e ha messo in campo il cuore. Emblematico il finale di partita, con le giallorosse avanti di un set e 19-12 nel quarto. Con una rimonta clamorosa Reghion è arrivato addirittura a giocarsi una palla set sul 24-23 e la possibilità di arrivare al tie break, ma la squadra calabrese si è dovuta inchinare ai colpi di una straripante Valentina Russo (ben 11 punti nella frazione!) che con tre azioni vincenti consecutive ha ribaltato il risultato e consegnato la vittoria alla formazione di casa.

L'Accademia riprende immediatamente confidenza con i tre punti dopo lo stop nel recupero infrasettimanale col Baronissi e festeggia il secondo matematico nel girone di andata con una giornata d'anticipo. Adesso il campionato osserverà due settimane di sosta per le festività natalizie: la ripresa è prevista per l'8 gennaio 2022 quando le giallorosse saranno attesa dal derby cittadino sul campo della Volare Benevento per l'ultima gara di andata. Si chiude un 2021 praticamente da sogno per le giallorosse protagoniste prima della promozione dalla C alla B2 o ora di una prima parte di campionato decisamente di primissimo livello: finisse oggi la stagione, l'Accademia sarebbe qualificata per gli spareggi promozione in B1.

Il Volley Reghion torna a casa a mani vuote dalla trasferta beneventana, ma con la certezza di aver ormai imboccato la strada giusta per centrare il proprio obiettivo stagionale senza patemi. La squadra si è confermata decisamente in crescita rispetto alle prime uscite e con elementi in grado di poter fare la differenza contro ogni avversario.