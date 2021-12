Pallamano, A2: Fondi batte anche un generoso Benevento Non è bastata una buona prestazione ai sanniti per fermare la capolista che resta a punteggio pieno.

Si trattava di una missione impossibile e nessuno pensava di poter fare lo sgambetto alla capolista. Fondi sta dominando il torneo di serie A2. Nel girone C è nettamente al comando con otto successi in altrettanti incontro, l’ultimo proprio contro la Pallamano Benevento.

Alla Palestra Caporal Maggiore Palumbo di Salerno, per il momento ancora casa dei sanniti, i laziali non hanno fatto sconti. Gli uomini di Rui Carvalho hanno giocato un buon match. Sono partiti forti andando avanti anche sul 4-2, poi col passare dei minuti gli ospiti hanno preso il ritmo giusto chiudendo in vantaggio la prima frazione per 16-9. Partita in discesa per la capolista che nel secondo tempo ha dovuto però controllare un buon Benevento. La squadra giallorossa sta crescendo, lo sta facendo in maniera evidente avendo a disposizione un roster giovane e con buone individualità.

Il 29-24 finale è il segno evidente che la distanza è ancora ampia ma la capitan Chiumiento e compagni hanno le qualità per provare ad essere protagonisti in questo campionato. La lunga pausa invernale potrà servire a migliorare ancora e ripresentarsi sabato 22 gennaio, nel match casalingo contro il Girgenti, col morale alto per cominciare un trittico di partite molto importanti. Infatti sette giorni dopo ci sarà la trasferta di Mascalucia e poi, alla prima giornata del girone di ritorno, il derby campano contro l’Aversa Atellana di coach Jaksa Boglic. Con tre vittorie i giallorossi potrebbero anche tornare in corsa per il secondo posto. Attualmente la Pallamano Benevento è sesta a quota 8 pagando a caro prezzo le difficoltà avute soprattutto fuori casa.