La Soel Benevento lotta ma la Givova Ladies Scafati sbanca il Pala Parente Sannite ancora lontane dalla migliore condizione dopo lo stop per Covid,

La Givova Ladies Scafati passa al Pala Parente superando la Soel Benevento 56-48 nella terza giornata del campionato di serie B femminile. Alle sannite non è bastata una prova di grande carattere e orgoglio per tornare al successo, ma è proprio dalla prestazione di sabato sera che le ragazze di coach Giulio Musco dovranno ripartire dopo la sosta natalizia.

Nonostante l'emergenza dovuta a carenze di organico, quella messa in mostra sul parquet amico del Pala Parente è stata una prestazione di grande sostanza da parte delle beneventane che hanno fatto fronte con grande spirito di sacrificio alle rotazioni limitate. Di notevole spessore soprattutto il terzo quarto giocato da capitan D'Avanzo e compagne che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo chiudendo il parziale in vantaggio di tre punti (40-37). Nel quarto periodo una serie di triple andate a buon fine per Scafati e un giustificato calo di condizione delle padrone di casa hanno condotto la contesa al definitivo 48-56.